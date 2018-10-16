Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
Исчезнувшая империя: фотограф снял ЗИЛ незадолго до сноса
Официально: Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями
За что Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Китай отказался от газа: кто будет за это платить - эксперт
Личное фото Загитовой вызвало жаркие споры
"Украине отказали в автокефалии: Филарет лишился сана" - СМИ
Резкое решение Кремля по разрыву напугало ЕС - СМИ
Дружбе конец: в суде Мамаев обвинил во всем Кокорина
Это не любовь: Жена о расставании с Пресняковым
Депутат покинул высокий пост из-за пенсионной реформы
Умер народный артист России Степан Пучинян
Ответ России на провокации Японии привел в восторг СМИ Китая
Новый поворот в деле Кокорина и Мамаева - СМИ
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Самосвал снес пешеходный мост во Владивостоке

Самосвал снес 40-метровый пешеходный виадук на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке — у него внезапно поднялся кузов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мост рухнул и перекрыл дорогу в обоих направлениях. Никто не пострадал, сообщается во вторник, 16 октября, на сайте главка МЧС по Приморскому краю. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы, а также спецтехника. Как передает ТАСС, сооружение распиливают, чтобы как можно скорее убрать с дороги, а затем частями вывезут. Работники МЧС также убирают грузовой автомобиль, ставший виновником случившегося, так как он не может ехать самостоятельно.

 Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
США и Израиль раскрыли обман России
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Рэпер 50 Cent назвал Нурмагомедова дураком в дешевом костюме
Эта зима может стать самой теплой за последние 25 лет
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
ФСИН и МВД за два дня нашли тысячу скрывавшихся преступников
Дядя Нурмагомедова: Хабиб мог получить гражданство Украины
Уличенного Путиным в «борзоте» главу завода осудили на 2 года
Спорт
Черчесов ответил на вопрос о Кокорине и Мамаеве Главный тренер сборной России считает, что за проступки, совершенные вне поля, игроки должны отвечать как граждане страны, а не как футболисты
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Новая Lada за 900 тысяч: подробности комплектации Кроссовую версию «высокого хэтчбека» предложат в трех комплектациях по цене от 729 900 рублей
Кино
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову» Телеведущая и певица Ольга Бузова нашла свою любовь в шоу телеканала ТНТ
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Тарифы на ЖКХ в России в 2019 году вырастут на 4%
Дети
Официально: Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями У королевы Елизаветы II появится еще один правнук
Леди
В мире животных: 5 стареющих альфа-самцов Рассказываем про отечественных звезд, которые уже не в юном возрасте, но они все еще могут показать мышцы и ответить так, что мало не покажется.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь