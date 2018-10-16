Самосвал снес пешеходный мост во Владивостоке

Мост рухнул и перекрыл дорогу в обоих направлениях. Никто не пострадал, сообщается во вторник, 16 октября, на сайте главка МЧС по Приморскому краю. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия на YouTube.

На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы, а также спецтехника. Как передает ТАСС, сооружение распиливают, чтобы как можно скорее убрать с дороги, а затем частями вывезут. Работники МЧС также убирают грузовой автомобиль, ставший виновником случившегося, так как он не может ехать самостоятельно.