Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии «Союза»

«Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут», — сказал Нургужин журналистам во вторник.