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10:29 (мск), источник: Интерфакс

Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии «Союза»

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — В результате падения ракеты-носителя «Союз» 11 октября на землю в Казахстане пролилось 22 тонны топлива, сообщил во вторник заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности страны Марат Нургужин.

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«Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут», — сказал Нургужин журналистам во вторник.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась на Международную космическую станцию 11 октября с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, состояние их здоровья не вызывает опасений.

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