Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии «Союза»
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — В результате падения
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — В результате падения
«Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут», — сказал Нургужин журналистам во вторник.
Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась на Международную космическую станцию 11 октября с космодрома Байконур, но
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