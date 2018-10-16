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18:07 (мск), источник: РИА Новости

На Украине во время учений упал Су-27

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. В Винницкой области Украины упал самолет Су-27, выполнявший учебно-боевой полет, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Источник: Reuters

Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия, говорится в сообщении.

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С 8 по 19 октября в Винницкой, а также в Хмельницкой области проходят авиационные учения «Чистое небо — 2018». Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

Как сообщало «Военное телевидение Украины», на днях в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.

Советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Первый полет совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске на Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение Советской армии.

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