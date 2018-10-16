В результате крушения Су-27 на Украине погибли украинский и американский пилоты

Источник: Reuters

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США», — говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на странице Генштаба в фейсбуке.

Вскоре после публикации пост был отредактирован. Из него исчезла информация о гражданстве погибших летчиков.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в обновленной публикации.

Катастрофа произошла около 17:00 в в районе села Уланив в Винницкой области. Самолет Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета. Военная прокуратура центрального региона Украины позднее уточнила, самолет участвовал в военных учениях «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Также в сообщении надзорного ведомства подтверждается, что одни из погибших пилотов был американским военным, второй — офицер ВСУ.