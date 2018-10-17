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09:31 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о фальсификации итогов голосования в ходе выборов в городской совет в Красноярске, сообщает в среду СК РФ в Whatsapp.

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Источник: РИА Новости

«Уголовное дело о фальсификации итогов голосования возбуждено в Красноярске», — говорится в сообщении.

Указывается, что девятого сентября на выборах в городской совет депутатов женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей о том, что якобы она уже проголосовала досрочно.

По данным ведомства, в ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них 10 подтвердили, что они фактически не голосовали, однако, в документах имеется отметка о досрочном голосовании.

«В рамках расследования будут допрошены члены избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза», — добавляется в сообщении.

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