СК завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о фальсификации итогов голосования в ходе выборов в городской совет в Красноярске, сообщает в среду СК РФ в Whatsapp.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о фальсификации итогов голосования в ходе выборов в городской совет в Красноярске, сообщает в среду СК РФ в Whatsapp.
«Уголовное дело о фальсификации итогов голосования возбуждено в Красноярске», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них 10 подтвердили, что они фактически не голосовали, однако, в документах имеется отметка о досрочном голосовании.
«В рамках расследования будут допрошены члены избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза», — добавляется в сообщении.