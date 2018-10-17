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18:53 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили подробности убийства саудовского журналиста в Стамбуле

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, причем при допросе присутствовал генконсул, сообщает газета «Хюрриет» со ссылкой на расследования СМИ.

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По данным газеты, другое турецкое издание «Йени шафак» получило в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Хашкаджи в здании консульства. Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего обезглавили и расчленили тело.

Отмечается, что на имеющейся у «Йени шафак» аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

При этом на записи генконсул просит «сделать это в другом месте», на что другой голос пригрозил Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.

Согласно данным телеканала Al Jazeera и газете The New York Times, в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки. При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда в зарубежных поездках.

В то же время агентство Associated Press ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла «неоспоримые доказательства» того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.

Саудовский журналист Хашкаджи, являющийся обозревателем американской газеты The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.

Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Хашкаджи.

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