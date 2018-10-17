Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин, курировавший ФЦП развития региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который курирует дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.