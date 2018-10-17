Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Осталось недолго: Украине придется принять капитуляцию-депутат ВР
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Двухлетний повар стал звездой соцсетей
10 погибших, 50 пострадавших: взрыв в колледже в Крыму
Где в Москве найти жилье за смешные деньги
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Ответ Кремля на указ Порошенко стрелять по ДНР
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Особенный мальчик Бледанс срочно доставлен в больницу - СМИ
"Испортила свадьбу": Принцесса Евгения винит Маркл
Обострилась ситуация в Азовском море: России пригрозили "силой"
Чиновник на очной ставке: претензий к Мамаеву нет
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Киевский «регулировщик» рассмешил Интернет (видео)
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Где в Москве найти жилье за смешные деньги
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
12:42 (мск), источник: ТАСС

Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин, курировавший ФЦП развития региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который курирует дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур», — приводит его слова пресс-служба главы республики.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по информации о задержании Нахлупина. Номер мобильного телефона вице-премьера временно недоступен.

 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Его аппарат прозвали Сатаной, а его самого принимали за колдуна
В Керчи десять человек погибли при взрыве газа в техникуме
Житель Торонто вернулся домой после своих похорон
Менеджер рассказал о состоянии здоровья избитой Марии Макаровой
В США нашли самый большой организм на Земле площадью 37 гектаров
Афон закрыт: куда отправятся высокопоставленные паломники
ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Спорт
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций, кое-кто продолжает сидеть в условиях менее комфортных
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
BMW X7: мы знаем цены в России BMW X7 будет стоить в России от 5 млн 830 тысяч рублей. То есть это самый дорогой кроссовер в линейке BMW!
Кино
Юлия Снигирь предстала в неожиданном образе на съемках Партнером актрисы по новому проекту стал Роман Курцын
Недвижимость
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Akella О сбрасывании классиков с парохода современности 561
Ваше Величество Светская жизнь - 11 361
Ольг@ Пирожные и десерты советского времени 298
Mimi Школа 199
Леди
Сколько стоят звездные корпоративы Пугачевой, Шнурова, Киркорова и других Рассказываем о том, сколько придется заплатить, чтобы пригласить любимого артиста на вечеринку.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь