Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин, курировавший ФЦП развития региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали
«Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур», — приводит его слова
ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по информации о задержании Нахлупина. Номер мобильного телефона