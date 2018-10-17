В колледже в Керчи произошел взрыв, есть погибшие

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много», — сказал источник.

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, при взрвые пострадали около 70 человек. «По предварительной информации, пострадали около 70 человек. Точное количество погибших устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Рассматриваются все версии взрыва, по одной из них мог взорваться газовый баллон.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек.