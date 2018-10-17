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12:44 (мск), источник: ТАСС

В колледже в Керчи произошел взрыв, есть погибшие

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в политехническом колледже в Керчи. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «в результате взрыва есть погибшие и много пострадавших».

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Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много», — сказал источник.

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, при взрвые пострадали около 70 человек. «По предварительной информации, пострадали около 70 человек. Точное количество погибших устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Рассматриваются все версии взрыва, по одной из них мог взорваться газовый баллон.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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