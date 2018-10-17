В Керчи десять человек погибли при взрыве газа в техникуме
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв газа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв газа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
По его словам, десять человек погибли, около семидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.
Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.