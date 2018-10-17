В Керчи десять человек погибли при взрыве газа в техникуме

По его словам, десять человек погибли, около семидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.