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13:10 (мск), источник: РИА Новости

В Керчи десять человек погибли при взрыве газа в техникуме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв газа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

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Взрыв в Керчи
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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. По данным НАК, причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

По его словам, десять человек погибли, около семидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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