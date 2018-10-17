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13:51 (мск), источник: RNS

В сети появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи

Издание Kerch.FM опубликовало видео с места взрыва в Керченском политехническом колледже.

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Взрыв в Керчи
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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. По данным НАК, причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

На кадрах видно, как спасатели на носилках эвакуируют пострадавших. На месте присутствуют пожарные, врачи и полиция.

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Ранее «Крыминформ» сообщило, что в результате взрыва в колледже погибло 10 человек и еще 50 пострадало.

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Взрыв в политехническом колледже в Керчи
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14:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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