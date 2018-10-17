В сети появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи
Издание Kerch.FM опубликовало видео с места взрыва в Керченском политехническом колледже.
Издание Kerch.FM опубликовало видео с места взрыва в Керченском политехническом колледже.
На кадрах видно, как спасатели на носилках эвакуируют пострадавших. На месте присутствуют пожарные, врачи и полиция.
Ранее «Крыминформ» сообщило, что в результате взрыва в колледже погибло 10 человек и еще 50 пострадало.
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