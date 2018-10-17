Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности взрыва в Керчи с 10 погибшими
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Оксана Акиньшина призналась, что воспитывает сына в строгости
Реакция Путина на взрыв в Крыму: рассматривается версия теракта
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео: десятки жертв
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Ответ Кремля на указ Порошенко стрелять по ДНР
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны»
«Он живой чит-код». Макдэвид снова вошел в историю НХЛ
Глава UFC объяснил ситуацию с «уходом» Нурмагомедова
Уоттс, Джекман и другие звездные гости благотворительного вечера
5 недорогих курортов, которые звезды выбирают для отпуска
Повод для развода: почему автомобиль может разрушить семью
США захлестнула волна странных автомобильных краж
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
14:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил незамедлительно установить причины взрыва в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить и установить причины взрыва в колледже в Керчи, Кремль ожидает информации от компетентных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теракт в политехническом колледже в Керчи
14:47 (мск)Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13
Наверх
Взрыв в Керчи
8 (3652) 55-09-04«Телефон доверия» ГУ МЧС РФ по Республике КрымПодробнее
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (3652) 55-09-05«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Республике Крым
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. По данным НАК, причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

«Президент также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по выяснению причин и установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов», — сказал Песков журналистам.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
МЧС подтвердило факт ЧП в колледже в Керчи
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
Взрыв в политехническом колледже в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
 В Крыму произошел теракт в колледже. Более десятка погибших
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Теракт в политехническом колледже в Керчи
Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13
СК квалифицировал взрыв в Керчи как теракт
«Окна на двух этажах просто выпали»: что известно о взрыве в Керчи
В сети появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи
Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13
СК квалифицировал взрыв в Керчи как теракт
В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
Менеджер рассказал о состоянии здоровья избитой Марии Макаровой
Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин
Афон закрыт: куда отправятся высокопоставленные паломники
Подводные археологи сделали крупную находку в Греции (фото)
Спорт
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций, кое-кто продолжает сидеть в условиях менее комфортных
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
BMW X7: мы знаем цены в России BMW X7 будет стоить в России от 5 млн 830 тысяч рублей. То есть это самый дорогой кроссовер в линейке BMW!
Кино
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен Рейтинг составлен на основе опроса тысячи любителей кино
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Дети
Сергей Светлаков стал многодетным отцом Телеведущий целый год скрывал появление на свет сына (фото)
Леди
Сколько стоят звездные корпоративы Пугачевой, Шнурова, Киркорова и других Рассказываем о том, сколько придется заплатить, чтобы пригласить любимого артиста на вечеринку.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь