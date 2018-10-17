Первый замглавы Росгвардии назвал терактом взрыв в колледже в Керчи
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.
«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», — сказал он журналистам.
Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — сказал он.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.