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14:24 (мск), источник: ТАСС

Первый замглавы Росгвардии назвал терактом взрыв в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.

Теракт в политехническом колледже в Керчи
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«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», — сказал он журналистам.

Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — сказал он.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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