«Окна на двух этажах просто выпали»: что известно о взрыве в Керчи
По предварительным данным, причиной стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
По предварительным данным, причиной стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В здании политехнического колледжа в Керчи днем в среду, 17 октября, произошел взрыв — в результате происшествия погибли люди (точной информации о количестве жертв до сих пор нет), по разным данным пострадали до нескольких десятков человек. По предварительной информации, в колледже было взорвано неустановленное взрывное устройство — по некоторым данным, взрыв мог сопровождаться стрельбой, ранения некоторых пострадавших, возможно, напоминают пулевые. «Известия» собрали все, что известно о ЧП и о происходящем у учебного заведения сейчас.
Политехнический колледж расположен на окраине Керчи, недалеко от трассы, ведущей к Крымскому мосту. Взрыв в учебном заведении произошел около 12 часов дня — примерно в это время о нем появились первые сообщения в региональных СМИ.
«Взрыв в политехническом колледже, сейчас звонила дочь, плачет, много раненых, мы едем за ней», — сообщает один из пользователей в паблике «Подслушано Керчь» в социальной сети Вконтакте. Запись на стене сообщества появилась в 12:16 — вскоре после того, как новости о происшествии начали появляться в крымских СМИ.
Сразу несколько источников сообщили журналистам о том, что взрыв сопровождали «несколько хлопков» — в том числе, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах:
По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много.
По словам очевидцев, мощности взрыва было достаточно для того, чтобы выбить оконные рамы на двух этажах.
«Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали», — приводитслова очевидцев издание «Керчь. Инфо».
На данный момент известно, что в результате взрыва погибли люди. Однако информация об их количестве, также, как и о количестве пострадавших, разнится. Так, например, сотрудники скорой помощи, по данным ТАСС, количество пострадавших к моменту написания материала (12:55 мск) оценивали примерно в 10 человек:
По предварительным данным, пострадавших около 10 человек, эвакуированы 20.
Позднее, впрочем, в агентстве уточнили, что в приемное отделение больницы уже поступили не менее 18 пострадавших — об этом журналистам рассказали медики.
В региональном издании «Крыминформ» ранее писали, что погибли 10 человек, пострадали около 50 человек — как отмечали в новостном агентстве, об этом журналистам рассказали в региональном центре медицины катастроф.
Интерфакс со ссылкой на собственные источники в экстренных службах полуострова писал, что точное количество погибших устанавливается.
«По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много», — цитирует агентство слова неназванного собеседеника.
По информации «Известий», к 13:50 (мск) в больницу № 1 имени Пирогова в Керчи продолжали поступать раненые, при этом сотрудники медучреждения даже не успевали их считать. У всех пострадавших, по неофициальным данным медиков, есть ранения
Почти сразу после появления новостей о взрыве, пользователи социальных сетей стали сообщать о большом количестве машин экстренных служб с включенными мигалками, которые проследовали к зданию колледжа.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи. По некоторым данным, часть экипажей медиков прибыли из соседних населенных пунктов.
Помогать выносить пострадавших из здания также помогают сотрудники и учащиеся колледжа, а также просто прохожие, об этом пишет, в том числе, «Керчь. Инфо». Кроме того, некоторые пользователи сообщают о том, что прилегающие к зданию улицы оцеплены — однако официально эта информация пока не подтверждается.
Точной информации о причинах произошедшего пока нет. Вскоре после происшествия сразу несколько изданий (региональных и федеральных новостных агентств — в том числе, ТАСС) со ссылкой на собственные источники в экстренных службах в начале сообщили, что, по предварительным данным, в помещении колледжа мог произойти взрыв бытового газа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, в городе сейчас принимаются меры для недопущения повторных взрывов.
Ранее жители города сообщали о большом количестве вооруженных сотрудников правоохранительных органов, появившихся на улицах.
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