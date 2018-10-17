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14:28 (мск), источник: РИА Новости

СК квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Теракт в политехническом колледже в Керчи
14:47 (мск)Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13
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Взрыв в Керчи
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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. По данным НАК, причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

Тринадцать человек погибли, еще около пятидесяти пострадали, большая часть из них — подростки. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи
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Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

В городе объявят трехдневный траур.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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