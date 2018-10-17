В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

«По предварительным данным, погибли 13 и пострадали 50 человек. В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур», — написал он, добавив, что для оказания помощи пострадавшим предпринимаются все необходимые меры.
Ранее он сообщил ТАСС, что обстановка в Керчи после взрыва в колледже спокойная. «Обстановка [в городе] спокойная, конечно, произошла трагедия», — сказал он, добавив, что у всех ведомств пока разные данные о ЧП.
По словам Аксенова, распространяющаяся в социальных сетях информация о стрельбе в Керчи после взрыва в колледже не соответствует действительности. «Никакой стрельбы, никаких взрывов нет, но данный случай [взрыв]в техникуме имел место», — сказал он.
Взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Как сообщил журналистам первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов, в здании сработало самодельное взрывное устройство.
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