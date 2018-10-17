В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

«По предварительным данным, погибли 13 и пострадали 50 человек. В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур», — написал он, добавив, что для оказания помощи пострадавшим предпринимаются все необходимые меры.

Ранее он сообщил ТАСС, что обстановка в Керчи после взрыва в колледже спокойная. «Обстановка [в городе] спокойная, конечно, произошла трагедия», — сказал он, добавив, что у всех ведомств пока разные данные о ЧП.

По словам Аксенова, распространяющаяся в социальных сетях информация о стрельбе в Керчи после взрыва в колледже не соответствует действительности. «Никакой стрельбы, никаких взрывов нет, но данный случай [взрыв]в техникуме имел место», — сказал он.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи <div id="vk_post_-148275520_54222"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?159"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-148275520_54222", -148275520, 54222, '5lDvgt1i89oWIShuH5l2r4N18A8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эвакуация раненых <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a> <a href="https://t.co/79LAZJ5FlA">pic.twitter.com/79LAZJ5FlA</a></p>— два голубца на окне (@TMLN_doc) <a href="https://twitter.com/TMLN_doc/status/1052511694671495173?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="607" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xa2k5FanOX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bZg32xJJrrI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a></p>— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) <a href="https://twitter.com/aksenov_sv/status/1052503879345041408?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Под завалами колледжа могут находиться люди. Есть информация о 15 пропавших.<br><br>Министр здравоохранения Скворцова вылетела на место ЧП с командой специалистов. В Керчь также прибудут сотрудники ФСБ из Москвы, глава Крыма Сергей Аксёнов и представитель Минпросвещения РФ <a href="https://t.co/YSh6LTMnZ8">pic.twitter.com/YSh6LTMnZ8</a></p>— НТВ (@ntvru) <a href="https://twitter.com/ntvru/status/1052509472655114240?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В Керчи погибли 10 человек из-за взрыва газа в политехническом колледже. Еще 50 человек пострадали. <br><br>Носилок у скорых не хватает. Пострадавших в колледже из-за взрыва газа переносят на дверях. <br>Очевидцы говорят, что взрыв произошел в столовой, там выбиты окна. <a href="https://t.co/15oO1xtRij">pic.twitter.com/15oO1xtRij</a></p>— Breaking Mash (@BreakingMash) <a href="https://twitter.com/BreakingMash/status/1052497403985764352?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.