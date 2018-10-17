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14:42 (мск), источник: ТАСС

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в Крыму после взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Теракт в политехническом колледже в Керчи
14:47 (мск)Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13
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Взрыв в Керчи
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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. По данным НАК, причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

«По предварительным данным, погибли 13 и пострадали 50 человек. В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур», — написал он, добавив, что для оказания помощи пострадавшим предпринимаются все необходимые меры.

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Ранее он сообщил ТАСС, что обстановка в Керчи после взрыва в колледже спокойная. «Обстановка [в городе] спокойная, конечно, произошла трагедия», — сказал он, добавив, что у всех ведомств пока разные данные о ЧП.

По словам Аксенова, распространяющаяся в социальных сетях информация о стрельбе в Керчи после взрыва в колледже не соответствует действительности. «Никакой стрельбы, никаких взрывов нет, но данный случай [взрыв]в техникуме имел место», — сказал он.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи
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Взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Как сообщил журналистам первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов, в здании сработало самодельное взрывное устройство.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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