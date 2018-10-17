Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13

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Ранее в НАК сообщали, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье «теракт».

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ppNn8drtG4o" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первые цветы появились на Аллее городов-героев в Александровском саду в Москве у мемориальной тумбы с надписью "Керчь" в знак скорби по погибшим <a href="https://t.co/YathGBeUgh">pic.twitter.com/YathGBeUgh</a></p>— FlashCrimea (@Flash_Crimea) <a href="https://twitter.com/Flash_Crimea/status/1052548816841334786?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Этот список врачи керченской больницы показывают родственникам пострадавших, которые ищут своих родных. <a href="https://t.co/jqb7xnE5ix">https://t.co/jqb7xnE5ix</a></p>— Подслушано Керчь (@overhear_kerch) <a href="https://twitter.com/overhear_kerch/status/1052541721668665345?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faksenov.rk%2Fposts%2F1087010334805758&width=500" width="500" height="318" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Устроивший взрыв в колледже в Керчи Владислав Росляков был студентом-химиком этого учебного заведения, ему было 22 года. Он покончил с собой, его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже <br><br>В результате теракта погибли 18 человек <a href="https://t.co/1OHeyjaOve">pic.twitter.com/1OHeyjaOve</a></p>— Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) <a href="https://twitter.com/sidewalkdeer/status/1052535353582727169?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эвакуация раненых <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a> <a href="https://t.co/79LAZJ5FlA">pic.twitter.com/79LAZJ5FlA</a></p>— два голубца на окне (@TMLN_doc) <a href="https://twitter.com/TMLN_doc/status/1052511694671495173?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="607" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xa2k5FanOX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bZg32xJJrrI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a></p>— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) <a href="https://twitter.com/aksenov_sv/status/1052503879345041408?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Под завалами колледжа могут находиться люди. Есть информация о 15 пропавших.<br><br>Министр здравоохранения Скворцова вылетела на место ЧП с командой специалистов. В Керчь также прибудут сотрудники ФСБ из Москвы, глава Крыма Сергей Аксёнов и представитель Минпросвещения РФ <a href="https://t.co/YSh6LTMnZ8">pic.twitter.com/YSh6LTMnZ8</a></p>— НТВ (@ntvru) <a href="https://twitter.com/ntvru/status/1052509472655114240?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В Керчи погибли 10 человек из-за взрыва газа в политехническом колледже. Еще 50 человек пострадали. <br><br>Носилок у скорых не хватает. Пострадавших в колледже из-за взрыва газа переносят на дверях. <br>Очевидцы говорят, что взрыв произошел в столовой, там выбиты окна. <a href="https://t.co/15oO1xtRij">pic.twitter.com/15oO1xtRij</a></p>— Breaking Mash (@BreakingMash) <a href="https://twitter.com/BreakingMash/status/1052497403985764352?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самодельное взрывное устройство взорвалось в политехническом колледже в Керчи, также заявил журналистам первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.