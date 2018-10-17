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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва в колледже в Керчи возросло до 13 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Трагедия в Керчи. Оперативная информация
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Ранее в НАК сообщали, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье «теракт».

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Самодельное взрывное устройство взорвалось в политехническом колледже в Керчи, также заявил журналистам первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

В городе объявят трехдневный траур.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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