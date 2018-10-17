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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Жертвами взрыва в керченском колледже стали дети и преподаватели

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После взрыва в керченском колледже погибли дети и преподаватели, рассказали РИА Новости уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

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По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Там погибли не только дети, но и педагоги. Это было в главном корпусе.
Людмила Лубина
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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