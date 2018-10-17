Очевидцы — о теракте в Крыму

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

«Лента.ру» собрала рассказы очевидцев.

Студентка Настя Т.

Это был теракт. Из автоматов стреляли, четыре взрыва были, гранат, скорее всего. Я в этот момент находилась возле политехнического, у нас была перемена. Я услышала взрыв, у людей началась паника, все начали выбегать, выносить пострадавших на улицу, затем был еще один взрыв, и еще, всего четыре… Говорят, что что-то взорвалось на первом этаже и на втором, в разных местах.

Потом я услышала звуки выстрелов, кто-то стрелял по окнам из пистолетов или автоматов. Я увидела, как выбегают мои одногруппники, спускаются со второго этажа, и в этот момент на земле уже лежали трупы, уже неживые студенты были… У кого-то ногу разорвало, у кого-то пол лица, у кого-то голову. Моя подруга находилась на первом этаже, она чудом смогла выползти на улицу, получила только легкие ранения. Она в шоковом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Студентка Елизавета Т.

Я находилась в колледже. Мы шли по коридору с одногруппницей, мы услышали взрыв сначала впереди нас, а потом, секунд через 15, за нами. Все взрывы были в разных местах. Когда раздался первый, мы с Олей шли по коридору, ведущему от буфета к внутреннему дворику колледжа. Я не видела, что взорвалось, воздух был заполнен дымом и пылью. Я слышала, как кричат люди и разбегаются в разные стороны.

Новость В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

Это было так: взрыв, мы хотели было бежать к двери, но раздался второй, было очень страшно. Я сказала: «Оля, надо сесть, сядь!» Мы закрыли головы. Оля говорит: «Надо выходить срочно, я говорю, да, побежали», и мы оказались на улице…

Мы перешли через дорогу, встали на обочине, где было безопасно. Учительница сказала нам стоять на месте, никуда не расходиться, потому что нас должны были пересчитать. В толпе говорили, что по зданию колледжа стреляли, но я ничего не слышала, потому что у меня заложило уши.

Я почти не пострадала, мне только осколки поцарапали ногу. Но вся моя одежда в чужой крови, кусочках мяса. Я видела пострадавших людей: они сидели на полу и плакали, я видела девочку в буфете, она тоже плакала, я не знаю, смогла она выбраться или нет. Она тоже первокурсница, как и я. Я видела лежащего на полу парня, он не двигался, может быть, он был мертв. Он был весь в крови и без ноги. После этого меня забрали родители, я уехала домой. Я звонила своим однокурсникам, надеюсь, никто из них не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Директор техникума Ольга Гребенникова

Мертвые, убитые есть. Мы открыли мероприятие в 11:00, потом поехали подписывать договора по практике детей. Если бы не это — я, наверное, сейчас была бы трупом. Потому что Надьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей полно…

Настоящий теракт. Ворвались ровно через 5−10 минут после моего отъезда, взорвали холл, бегали, бросали взрывные пакеты, бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти. Это был настоящий теракт, как в Беслане. Я была бы трупом, если бы не уехала, потому что всех моих людей перестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xa2k5FanOX4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Студент Илья К.

Я успел выйти из здания буквально за две минуты до случившегося. Пошел обедать в другой корпус, где столовая. Только сел кушать, как услышал взрыв. Я тогда подумал — может, шкаф упал, плохих мыслей не было. Но потом в столовую вбежал кто-то ребенок или преподаватель, я не помню, сказал, что произошел взрыв, и нам надо выйти на улицу.

Нас всех стали эвакуировать, сработала сирена. Нас не подпускали к учебному корпусу, потому что там уже было все оцеплено и работала полиция. Я только видел, как на улицу выносили парня, он был в очень тяжелом состоянии — я даже не хочу это описывать. Я знаю, что никто из моих однокурсников не пострадал, они находились на втором этаже и успели выбежать. Мы разошлись по домам.