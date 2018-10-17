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15:14 (мск), источник: ТАСС

Аксенов: 18 человек погибли в результате взрыва в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 октября. Количество погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже достигло 18 человек. Об этом сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, число пострадавших в результате взрыва, по уточненным данным, составило 47 человек.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся раненые.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что в больницы доставили 37 человек.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

В среду днем в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Крыму после ЧП усилены меры безопасности.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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