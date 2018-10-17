Аксенов: 18 человек погибли в результате взрыва в колледже в Керчи

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По его словам, число пострадавших в результате взрыва, по уточненным данным, составило 47 человек.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся раненые.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что в больницы доставили 37 человек.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

В среду днем в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство.

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