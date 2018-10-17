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16:27 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО средней из сестер Хачатурян

Ранее потерпевшая сторона обжаловала решение Басманного суда изменить сестрам Хачатурян меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным изменение меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении Ангелины Хачатурян, средней из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

«Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья, уточнив лишь мотивировочную часть относительно общения с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. «Разрешить общаться с участниками уголовного судопроизводства по разрешению следователя», — добавил судья.

Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей и представителей СМИ пригласили только на оглашение постановления.
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27 сентября Басманный суд Москвы изменил сестрам Хачатурян меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря, и они были освобождены в зале суда. Как установил суд, сестры будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе. Согласно решению суда, им запрещено покидать место проживания в ночное время (с 21:00 мск до 07:00 мск), общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, а также общаться между собой и давать комментарии в СМИ относительно данного дела.

Это решение было обжаловано потерпевшей стороной — сестрой убитого Наирой Хачатурян и ее супругом Геннадием Мусаеляном. В суде они выступали против освобождения из СИЗО обвиняемых.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.

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