Назван исполнитель теракта в Керчи
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Студент этого же учебного учреждения, 22 года, учился на четвертом курсе», — сказал Аксенов в эфире «России 24». Аксенов добавил, что молодой человек — житель Керчи, после взрыва он покончил с собой.
Аксенов добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются.
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