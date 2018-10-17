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15:25 (мск), источник: РИА Новости

Назван исполнитель теракта в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Студент этого же учебного учреждения, 22 года, учился на четвертом курсе», — сказал Аксенов в эфире «России 24». Аксенов добавил, что молодой человек — житель Керчи, после взрыва он покончил с собой.

Аксенов добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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