Дело о ЧП в колледже в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ (“Террористический акт”), переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух и более лиц общеопасным способом”)», — сообщила она.