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15:36 (мск), источник: ТАСС

Дело о ЧП в колледже в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело о ЧП в керченском политехническом колледже на статью об убийстве. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ (“Террористический акт”), переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух и более лиц общеопасным способом”)», — сообщила она.

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«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа», — сообщила Петренко.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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