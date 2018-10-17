Дело о ЧП в колледже в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ (“Террористический акт”), переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух и более лиц общеопасным способом”)», — сообщила она.
«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа», — сообщила Петренко.
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