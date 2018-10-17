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12Трагедия в колледже в Керчи
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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Расстрельная команда

17 октября около полудня в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, а затем взрыв. Погибли 18 человек, более 40 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападение совершил учащийся Керченского политехнического колледжа, он покончил с собой.

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Стрелки-одиночки последних лет

В ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил бойню в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице в Москве. В результате два человека были застрелены, семеро ранены. Экспертиза признала Евсюкова вменяемым. 1 сентября Следственный комитет при прокуратуре предъявил ему обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. 19 февраля 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Источник: Коммерсантъ

22 июля 2011 года в Норвегии произошел двойной теракт, унесший жизни 77 человек, исполнителем которого стал Андерс Брейвик. Сначала прогремел взрыв в автомобиле, припаркованном у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а через несколько часов Брейвик открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В ноябре Брейвик был признан невменяемым. 24 августа 2012 года Окружной суд отклонил ходатайство прокуратуры о признании террориста душевнобольным и приговорил его к 21 году тюрьмы.

Источник: Reuters
Тема
Трагедия в политехническом колледже в Керчи

19 марта 2012 года неизвестный устроил стрельбу рядом с еврейской школой во французской Тулузе и скрылся с места преступления на мотороллере. Жертвами стали четыре человека: трое детей и их учитель. В ходе двухдневной операции был застрелен подозреваемый Мохаммед Мера, француз алжирского происхождения, заявлявший о своих связях с «Аль-Каидой». По данным полиции, он напал на школу в Тулузе, а также застрелил несколькими днями ранее троих французских военных в Тулузе и в соседнем Монтобане.

Источник: Reuters

В ночь на 20 июля 2012 года в кинотеатре Century 16 Movie в городе Авроре (штат Колорадо, США) на премьере фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» американец Джеймс Холмс проник в кинозал через запасной выход, вскрыл емкость со слезоточивым газом и открыл огонь по зрителям. В результате 12 человек были убиты, 58 ранены. 13 мая 2013 года стрелок попросил суд признать его невиновным по причине психического расстройства. В настоящее время продолжается его проверка на невменяемость.

Источник: Reuters

7 ноября 2012 года юрист аптечной сети «Ригла» Дмитрий Виноградов пришел в офис компании на Чермянской улице в Москве и открыл стрельбу по коллегам. В результате погибли шесть человек, еще одна девушка ранена. Экспертиза признала его вменяемым. 22 апреля 2013 года СК предъявил ему окончательное обвинение — помимо обвинения в убийстве шести человек добавилась статья об экстремизме. 14 августа в ходе судебного заседания Виноградов полностью признал свою вину.

Источник: Коммерсантъ

14 декабря 2012 года гражданин США Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут, США). В результате погибли 26 человек, из которых 20 были детьми в возрасте от пяти до десяти лет. После бойни стрелок свел счеты с жизнью. Среди погибших была и мать преступника, работавшая воспитателем в этой школе. По данным СМИ, Ланза был психически неуравновешенным: страдал синдромом Аспергера (одной из форм аутизма).

Источник: Reuters
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