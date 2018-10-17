В колледже в Керчи нашли взрывное устройство
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в колледже в Керчи, где в среду произошло массовое убийство, взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.
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