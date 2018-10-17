В колледже в Керчи нашли взрывное устройство

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство».