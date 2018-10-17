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15:59 (мск), источник: ТАСС

В колледже в Керчи нашли взрывное устройство

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в колледже в Керчи, где в среду произошло массовое убийство, взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
16:32 (мск)Студент колледжа убил 17 человек в Керчи
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«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — сказал Пржездомский.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство».

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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