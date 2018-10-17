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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Студент колледжа убил 18 человек в Керчи

18 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести в результате нападения, совершенного в государственном Керченском политехническом колледже. Нападавшим оказался студент выпускного, четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По предварительным данным, вначале будущий монтажник электрооборудования расстрелял детей и преподавателей, а затем привел в действие СВУ в переполненной столовой. Было возбуждено уголовное дело о теракте, однако затем оно было переквалифицировано на убийство.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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8 (3562) 50-07-51«Телефон доверия» ГСУ СК РФ по Республике Крым
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Нападение на Керченский политехнический колледж, расположенный на улице Войкова, был совершено около 12 часов дня. По словам очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, который из ружья 12-го калибра открыл огонь по ученикам и преподавателям. Затем он бросил принесенную с собой бомбу в столовую. СВУ, по предварительным данным, взрывное устройство было не очень большой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но от болтов и гвоздей, которыми его зарядили, были убиты и пострадали десятки человек.

Как сообщает Следственный комитет России (СКР), жертвами нападения стали 17 детей и взрослых, «все они скончались от огнестрельных ранений». Еще один раненый умер в больнице. Всего в медицинских учреждениях находятся более 40 человек, 16 из них — в тяжелом состоянии. Сам нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков совершил самоубийство на втором этаже здания.

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В колледже в Керчи нашли взрывное устройство

По предварительным данным, Росляков не был связан с экстремистами, а к трагедии привел бытовой конфликт между учащимися. Несколько дней назад молодой человек официально приобрел ружье 12-го калибра и патроны к нему. Пресечь нападение можно было на входе в колледж, но там был невооруженный вахтер с тревожной кнопкой.

Оперативные службы Крыма оказались не готовы не только к предотвращению террористической атаки, но и к ликвидации ее последствий. Далеко не сразу в колледже появились полицейские, спасатели и врачи, а для доставки пострадавших в больницы пришлось даже использовать рейсовые автобусы: машин скорой помощи элементарно не хватало. Более того, уже после того, как выяснилось, что нападавший мертв, местные силовики продолжали стягивать силы и средства (включая бронетехнику) к колледжу, устроили массовый досмотр на дорогах и другие оперативно-поисковые мероприятия.

Используют не только общественный транспорт, но также на моих глазах увозили людей в бортовых газелях, другие люди держали капельницы пострадавшим. Носили не только на носилках, но и на дверях — все, что было под руками, потому что не хватало ни скорых, ни средств.
Екатерина Кейзо
Корреспондент «Керчь.FM» в эфире «Ъ FM»
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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В следственном управлении СКР по Крыму сначала возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), которое по распоряжению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина тут же принял к своему производству центральный аппарат комитета. Затем следствие переквалифицировало дело на ст.105 ч.2 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Власти Крыма объявили трехдневный траур.

Николай Сергеев

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16:42 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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