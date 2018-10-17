Студент колледжа убил 18 человек в Керчи

Нападение на Керченский политехнический колледж, расположенный на улице Войкова, был совершено около 12 часов дня. По словам очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, который из ружья 12-го калибра открыл огонь по ученикам и преподавателям. Затем он бросил принесенную с собой бомбу в столовую. СВУ, по предварительным данным, взрывное устройство было не очень большой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но от болтов и гвоздей, которыми его зарядили, были убиты и пострадали десятки человек.
Как сообщает Следственный комитет России (СКР), жертвами нападения стали 17 детей и взрослых, «все они скончались от огнестрельных ранений». Еще один раненый умер в больнице. Всего в медицинских учреждениях находятся более 40 человек, 16 из них — в тяжелом состоянии. Сам нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков совершил самоубийство на втором этаже здания.
По предварительным данным, Росляков не был связан с экстремистами, а к трагедии привел бытовой конфликт между учащимися. Несколько дней назад молодой человек официально приобрел ружье 12-го калибра и патроны к нему. Пресечь нападение можно было на входе в колледж, но там был невооруженный вахтер с тревожной кнопкой.
Оперативные службы Крыма оказались не готовы не только к предотвращению террористической атаки, но и к ликвидации ее последствий. Далеко не сразу в колледже появились полицейские, спасатели и врачи, а для доставки пострадавших в больницы пришлось даже использовать рейсовые автобусы: машин скорой помощи элементарно не хватало. Более того, уже после того, как выяснилось, что нападавший мертв, местные силовики продолжали стягивать силы и средства (включая бронетехнику) к колледжу, устроили массовый досмотр на дорогах и другие оперативно-поисковые мероприятия.
Используют не только общественный транспорт, но также на моих глазах увозили людей в бортовых газелях, другие люди держали капельницы пострадавшим. Носили не только на носилках, но и на дверях — все, что было под руками, потому что не хватало ни скорых, ни средств.
Екатерина Кейзо Корреспондент «Керчь.FM» в эфире «Ъ FM»
В следственном управлении СКР по Крыму сначала возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), которое по распоряжению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина тут же принял к своему производству центральный аппарат комитета. Затем следствие переквалифицировало дело на ст.105 ч.2 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
Власти Крыма объявили трехдневный траур.
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