Студент колледжа убил 18 человек в Керчи

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Нападение на Керченский политехнический колледж, расположенный на улице Войкова, был совершено около 12 часов дня. По словам очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, который из ружья 12-го калибра открыл огонь по ученикам и преподавателям. Затем он бросил принесенную с собой бомбу в столовую. СВУ, по предварительным данным, взрывное устройство было не очень большой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но от болтов и гвоздей, которыми его зарядили, были убиты и пострадали десятки человек.

Как сообщает Следственный комитет России (СКР), жертвами нападения стали 17 детей и взрослых, «все они скончались от огнестрельных ранений». Еще один раненый умер в больнице. Всего в медицинских учреждениях находятся более 40 человек, 16 из них — в тяжелом состоянии. Сам нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков совершил самоубийство на втором этаже здания.

Новость В колледже в Керчи нашли взрывное устройство

По предварительным данным, Росляков не был связан с экстремистами, а к трагедии привел бытовой конфликт между учащимися. Несколько дней назад молодой человек официально приобрел ружье 12-го калибра и патроны к нему. Пресечь нападение можно было на входе в колледж, но там был невооруженный вахтер с тревожной кнопкой.

Оперативные службы Крыма оказались не готовы не только к предотвращению террористической атаки, но и к ликвидации ее последствий. Далеко не сразу в колледже появились полицейские, спасатели и врачи, а для доставки пострадавших в больницы пришлось даже использовать рейсовые автобусы: машин скорой помощи элементарно не хватало. Более того, уже после того, как выяснилось, что нападавший мертв, местные силовики продолжали стягивать силы и средства (включая бронетехнику) к колледжу, устроили массовый досмотр на дорогах и другие оперативно-поисковые мероприятия.

Используют не только общественный транспорт, но также на моих глазах увозили людей в бортовых газелях, другие люди держали капельницы пострадавшим. Носили не только на носилках, но и на дверях — все, что было под руками, потому что не хватало ни скорых, ни средств. Екатерина Кейзо Корреспондент «Керчь.FM» в эфире «Ъ FM»

Трагедия в политехническом колледже в Керчи <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPoklonskayaNV%2Fposts%2F496444590829360&width=500" width="500" height="707" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ВНИМАНИЕ!!!<br><br>Люди, имеющие ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ КРОВИ, большая просьба СДАТЬ КРОВЬ, и привезти в ПЕРВУЮ ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ.<br><br>Керчь, улица Карла Маркса, д.31 - пункт сдачи<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#керчь</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#теракт</a> <a href="https://t.co/QeW6nAfsyl">pic.twitter.com/QeW6nAfsyl</a></p>— Елена (@LLLLLenchen) <a href="https://twitter.com/LLLLLenchen/status/1052551423412621312?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ppNn8drtG4o" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первые цветы появились на Аллее городов-героев в Александровском саду в Москве у мемориальной тумбы с надписью "Керчь" в знак скорби по погибшим <a href="https://t.co/YathGBeUgh">pic.twitter.com/YathGBeUgh</a></p>— FlashCrimea (@Flash_Crimea) <a href="https://twitter.com/Flash_Crimea/status/1052548816841334786?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Этот список врачи керченской больницы показывают родственникам пострадавших, которые ищут своих родных. <a href="https://t.co/jqb7xnE5ix">https://t.co/jqb7xnE5ix</a></p>— Подслушано Керчь (@overhear_kerch) <a href="https://twitter.com/overhear_kerch/status/1052541721668665345?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faksenov.rk%2Fposts%2F1087010334805758&width=500" width="500" height="318" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Устроивший взрыв в колледже в Керчи Владислав Росляков был студентом-химиком этого учебного заведения, ему было 22 года. Он покончил с собой, его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже <br><br>В результате теракта погибли 18 человек <a href="https://t.co/1OHeyjaOve">pic.twitter.com/1OHeyjaOve</a></p>— Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) <a href="https://twitter.com/sidewalkdeer/status/1052535353582727169?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эвакуация раненых <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a> <a href="https://t.co/79LAZJ5FlA">pic.twitter.com/79LAZJ5FlA</a></p>— два голубца на окне (@TMLN_doc) <a href="https://twitter.com/TMLN_doc/status/1052511694671495173?ref_src=twsrc%5Etfw">17 октября 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="607" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xa2k5FanOX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bZg32xJJrrI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Керчь</a></p>— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) <a href="https://twitter.com/aksenov_sv/status/1052503879345041408?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Под завалами колледжа могут находиться люди. Есть информация о 15 пропавших.<br><br>Министр здравоохранения Скворцова вылетела на место ЧП с командой специалистов. В Керчь также прибудут сотрудники ФСБ из Москвы, глава Крыма Сергей Аксёнов и представитель Минпросвещения РФ <a href="https://t.co/YSh6LTMnZ8">pic.twitter.com/YSh6LTMnZ8</a></p>— НТВ (@ntvru) <a href="https://twitter.com/ntvru/status/1052509472655114240?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">В Керчи погибли 10 человек из-за взрыва газа в политехническом колледже. Еще 50 человек пострадали. <br><br>Носилок у скорых не хватает. Пострадавших в колледже из-за взрыва газа переносят на дверях. <br>Очевидцы говорят, что взрыв произошел в столовой, там выбиты окна. <a href="https://t.co/15oO1xtRij">pic.twitter.com/15oO1xtRij</a></p>— Breaking Mash (@BreakingMash) <a href="https://twitter.com/BreakingMash/status/1052497403985764352?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В следственном управлении СКР по Крыму сначала возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), которое по распоряжению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина тут же принял к своему производству центральный аппарат комитета. Затем следствие переквалифицировало дело на ст.105 ч.2 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Власти Крыма объявили трехдневный траур.

Николай Сергеев