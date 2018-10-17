На месте трагедии в Керчи специалисты обезвредили второе взрывное устройство

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«Разная противоречивая информация поступает. Есть официальное заявление, давайте будем ему доверять… Буквально несколько минут назад было ликвидировано второе взрывное устройство», — сказал он.

Новость Что известно о напавшем на колледж в Керчи

В среду около полудня в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, стрельбу устроил 18-летний учащийся этого же учебного заведения Владислав Росляков, который впоследствии застрелился. На данный момент число жертв достигло 19 человек, около 40 получили ранения, большая часть пострадавших — подростки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но затем переквалифицировал дело на ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).