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18:23 (мск), источник: РИА Крым

На месте трагедии в Керчи специалисты обезвредили второе взрывное устройство

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. В Керченском политехническом колледже специалисты обезвредили еще одно взрывное устройство. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым, находящимся на месте событий, сообщил представитель от Центра общественных связей УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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«Разная противоречивая информация поступает. Есть официальное заявление, давайте будем ему доверять… Буквально несколько минут назад было ликвидировано второе взрывное устройство», — сказал он.

Новость
Что известно о напавшем на колледж в Керчи

В среду около полудня в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, стрельбу устроил 18-летний учащийся этого же учебного заведения Владислав Росляков, который впоследствии застрелился. На данный момент число жертв достигло 19 человек, около 40 получили ранения, большая часть пострадавших — подростки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но затем переквалифицировал дело на ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

На место происшествия прибыл глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководители силовых структур и правоохранительных органов, министры. На помощь крымским силовикам вылетели федеральные специалисты. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам главы государства, мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. Президент заверил, что по результатам этой работы правоохранительных органов и спецслужб общественность будет проинформирована.

Место трагедии в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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