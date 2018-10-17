На месте трагедии в Керчи специалисты обезвредили второе взрывное устройство

«Разная противоречивая информация поступает. Есть официальное заявление, давайте будем ему доверять… Буквально несколько минут назад было ликвидировано второе взрывное устройство», — сказал он.
В среду около полудня в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, стрельбу устроил 18-летний учащийся этого же учебного заведения Владислав Росляков, который впоследствии застрелился. На данный момент число жертв достигло 19 человек, около 40 получили ранения, большая часть пострадавших — подростки.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но затем переквалифицировал дело на ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
На место происшествия прибыл глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководители силовых структур и правоохранительных органов, министры. На помощь крымским силовикам вылетели федеральные специалисты. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам главы государства, мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. Президент заверил, что по результатам этой работы правоохранительных органов и спецслужб общественность будет проинформирована.
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