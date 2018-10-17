Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи выросло до 54 человек

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в больницах находятся 35 человек, из них восемь — в тяжелом состоянии.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся — Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью «убийство».