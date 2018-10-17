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19:27 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи выросло до 54 человек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Количество пострадавших в результате происшествия в керченском колледже увеличилось до 54 человек, сообщили агентству «Интерфакс» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Керчи.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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«По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в больницах находятся 35 человек, из них восемь — в тяжелом состоянии.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся — Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью «убийство».

Главное управление МЧС по республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
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