Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи выросло до 54 человек
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Количество пострадавших в результате происшествия в керченском колледже увеличилось до 54 человек, сообщили агентству «Интерфакс» в Единой
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Количество пострадавших в результате происшествия в керченском колледже увеличилось до 54 человек, сообщили агентству «Интерфакс» в Единой
«По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в больницах находятся 35 человек, из них восемь — в тяжелом состоянии.
В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся — Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью «убийство».
Главное управление МЧС по республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В Крыму объявлен трехдневный траур.
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