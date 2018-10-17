Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте Минздрава РФ.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте Минздрава РФ.
«По последним данным, число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении.
Добавляется, что по поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.
Кроме того, в настоящее время в аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.