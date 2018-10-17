Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Убивали всех, кого могли найти»: выжившие дети о бойни в Крыму
Хлещут пиво и справляют нужду: самые странные светофоры!
Двухлетний повар стал звездой соцсетей
Фанаты решили, что лицо Алсу превратилось в маску
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Сергей Светлаков стал многодетным отцом
Джош Бролин устроил беременной жене сказочную фотосессию под водой
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева
РФС не стал применять к Лоськову дополнительную дисквалификацию
Вера Брежнева примерила образ роковой красотки
Фанаты решили, что лицо Алсу превратилось в маску
Повод для развода: почему автомобиль может разрушить семью
США захлестнула волна странных автомобильных краж
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Нидерланды выслали четверых россиян
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
19:45 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
20:27 (мск)Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«По последним данным, число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении.

Добавляется, что по поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.

Кроме того, в настоящее время в аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

МЧС открыло горячую линию в связи с ЧП в политехническом колледже Керчи
Во время загрузки произошла ошибка.
19:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
 Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния
Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
На месте трагедии в Керчи специалисты обезвредили второе взрывное устройство
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Власти допускают строительство трубопровода «Северный поток-3»
Тайны российского бюджета: секретные расходы вырастут
Афон закрыт: куда отправятся высокопоставленные паломники
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Дети
Сергей Светлаков стал многодетным отцом Телеведущий целый год скрывал появление на свет сына (фото)
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь