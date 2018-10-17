Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи

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«По последним данным, число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении.

Добавляется, что по поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.