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20:27 (мск), источник: РИА Новости

Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Составление списков пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи осложняется из-за их тяжелого состояния и невозможности общаться, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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13
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«Списки погибших и пострадавших будут доведены в ближайшее время. В здании живых не осталось. Большое количество тяжело раненных и этим объясняются трудности при составлении списков. Они находятся в состоянии, при котором с ними нельзя общаться», — сказал представитель оперативного штаба журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Специалисты из Москвы окажут помощь пострадавшим в колледже Керчи
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18:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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