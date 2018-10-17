Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния

«Списки погибших и пострадавших будут доведены в ближайшее время. В здании живых не осталось. Большое количество тяжело раненных и этим объясняются трудности при составлении списков. Они находятся в состоянии, при котором с ними нельзя общаться», — сказал представитель оперативного штаба журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.