Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 причин влюбиться в шпица
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
В носу вьетнамца поселился паразит
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
Назван необходимый для спокойной оплаты ипотеки доход
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Двухлетний повар стал звездой соцсетей
Светлана Пермякова не хочет больше становиться мамой
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева
Без Загитовой и Медведевой: фигуристы открывают большой сезон
Вера Брежнева примерила образ роковой красотки
Фанаты решили, что лицо Алсу превратилось в маску
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Где в Москве найти жилье за смешные деньги
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
00:57 (мск), источник: ТАСС

Аксенов: стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — Глава Крыма отметил, что нападавший «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел».

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
00:36 (мск)Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Наверх
Трагедия в Керчи. Оперативная информация
8 (3652) 55-09-04«Телефон доверия» ГУ МЧС РФ по Республике КрымПодробнее
8 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
8 (495) 400-99-99Единый «телефон доверия» МЧС РФ
8 (3652) 55-09-05«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Республике Крым
8 (800) 100-12-60«Телефон доверия» СК РФ
8 (3562) 50-07-51«Телефон доверия» ГСУ СК РФ по Республике Крым
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Студент, который устроил стрельбу и взрыв в колледже крымского города Керчь, не был замечен в связи с религиозными сектами, сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«Не походит [что совершивший преступление молодой человек был в религиозной секте]. Не был замечен», — сказал он, добавив, что сейчас специалисты проверяют контакты нападавшего.

Глава республики уточнил, что во время совершения преступления юноша имел при себе не менее 150 патронов.

«Вооружившись помповым ружьем — у меня на руках более 150 патронов (принадлежавших нападавшему) — произвел такое имеющее трагические последствия выступление», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также
Что известно о напавшем на колледж в Керчи

Глава Крыма подтвердил, что студент законно получил разрешение на оружие.

Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться <...> Ружье у него было на законных основаниях.
Сергей Аксенов
глава Крыма

Как ранее сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, подросток получил разрешение в сентябре этого года. Для того, чтобы такое оружие получить, ему необходимо было пройти соответствующую подготовку, предоставить медицинские документы, в том числе об отсутствии противопоказаний психического характера.

Аксенов также уточнил, что нападавший «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел» и был малообщительным.

«На своей странице [в соцсети] то, что публиковал, в открытый доступ не выдавал — страница была закрыта, друзей не имел», — добавил глава республики.

О пострадавших и погибших

Глава Крыма сообщил, что 12 из 53 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и пообещал оказать помощь семьям погибших.

Читайте также
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме

«Все раненые доставлены в больницы. По тем, кто в сознании, кто может общаться, все списки должны быть опубликованы в течение 15 минут. Всех тяжелых раненых — поручение Минздрава — сфотографировать, показать директору колледжа, это все делается в данный момент», — сказал он.

Аксенов отметил, что всем пострадавшим оказана полноценная медицинская помощь.

По его словам, раненых сейчас осматривает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. «Вероника Игоревна [Скворцова] сейчас обходит всех, решает, какая ситуация. Самолеты есть, силы и средства есть — все есть. Ждем медицинского диагноза, и, если будет необходимость, авиатранспорт готов», — сказал Аксенов.

Он добавил, что сейчас готовится к публикации список пострадавших. Тела погибших начали вывозить в морг — раньше этого сделать было нельзя, так как несколько часов в здании колледжа работали взрывотехники.

Вооруженная охрана в учебных заведениях

Глава Крыма добавил, что во всех детсадах и школах Керчи с 18 октября появится вооруженная охрана.

Около каждой школы и детсада будет по два вооруженных сотрудника.
Сергей Аксенов
глава Крыма
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Место трагедии в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Что известно про учащегося, устроившего стрельбу в колледже
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния
Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
На месте трагедии в Керчи специалисты обезвредили второе взрывное устройство
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Власти допускают строительство трубопровода «Северный поток-3»
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Политический бомонд покидает греческий Афон
Ученые открыли крупнейший и тяжелейший объект ранней Вселенной
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 303
Маркиза не ангелов Книги про времена СССР 281
Даро Поделки на осенний праздник 247
Василиска Учитель травит ребенка в школе 186
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь