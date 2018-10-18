Аксенов: стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — Глава Крыма отметил, что нападавший «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел».
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — Глава Крыма отметил, что нападавший «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел».
Студент, который устроил стрельбу и взрыв в колледже крымского города Керчь, не был замечен в связи с религиозными сектами, сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов.
«Не походит [что совершивший преступление молодой человек был в религиозной секте]. Не был замечен», — сказал он, добавив, что сейчас специалисты проверяют контакты нападавшего.
Глава республики уточнил, что во время совершения преступления юноша имел при себе не менее 150 патронов.
«Вооружившись помповым ружьем — у меня на руках более 150 патронов (принадлежавших нападавшему) — произвел такое имеющее трагические последствия выступление», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Крыма подтвердил, что студент законно получил разрешение на оружие.
Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться <...> Ружье у него было на законных основаниях.
Как ранее сообщил
«На своей странице [в соцсети] то, что публиковал, в открытый доступ не выдавал — страница была закрыта, друзей не имел», — добавил глава республики.
Глава Крыма сообщил, что 12 из 53 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и пообещал оказать помощь семьям погибших.
«Все раненые доставлены в больницы. По тем, кто в сознании, кто может общаться, все списки должны быть опубликованы в течение 15 минут. Всех тяжелых раненых — поручение Минздрава — сфотографировать, показать директору колледжа, это все делается в данный момент», — сказал он.
Аксенов отметил, что всем пострадавшим оказана полноценная медицинская помощь.
По его словам, раненых сейчас осматривает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. «Вероника Игоревна [Скворцова] сейчас обходит всех, решает, какая ситуация. Самолеты есть, силы и средства есть — все есть. Ждем медицинского диагноза, и, если будет необходимость, авиатранспорт готов», — сказал Аксенов.
Он добавил, что сейчас готовится к публикации список пострадавших. Тела погибших начали вывозить в морг — раньше этого сделать было нельзя, так как несколько часов в здании колледжа работали взрывотехники.
Глава Крыма добавил, что во всех детсадах и школах Керчи с 18 октября появится вооруженная охрана.
Около каждой школы и детсада будет по два вооруженных сотрудника.
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