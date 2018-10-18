Аксенов: стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах

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Студент, который устроил стрельбу и взрыв в колледже крымского города Керчь, не был замечен в связи с религиозными сектами, сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«Не походит [что совершивший преступление молодой человек был в религиозной секте]. Не был замечен», — сказал он, добавив, что сейчас специалисты проверяют контакты нападавшего.

Глава республики уточнил, что во время совершения преступления юноша имел при себе не менее 150 патронов.

«Вооружившись помповым ружьем — у меня на руках более 150 патронов (принадлежавших нападавшему) — произвел такое имеющее трагические последствия выступление», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава Крыма подтвердил, что студент законно получил разрешение на оружие.

Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться <...> Ружье у него было на законных основаниях. Сергей Аксенов глава Крыма

Как ранее сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, подросток получил разрешение в сентябре этого года. Для того, чтобы такое оружие получить, ему необходимо было пройти соответствующую подготовку, предоставить медицинские документы, в том числе об отсутствии противопоказаний психического характера.

Аксенов также уточнил, что нападавший «характеризовался в колледже положительно, замечаний не имел» и был малообщительным.

«На своей странице [в соцсети] то, что публиковал, в открытый доступ не выдавал — страница была закрыта, друзей не имел», — добавил глава республики.

О пострадавших и погибших

Глава Крыма сообщил, что 12 из 53 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и пообещал оказать помощь семьям погибших.

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«Все раненые доставлены в больницы. По тем, кто в сознании, кто может общаться, все списки должны быть опубликованы в течение 15 минут. Всех тяжелых раненых — поручение Минздрава — сфотографировать, показать директору колледжа, это все делается в данный момент», — сказал он.

Аксенов отметил, что всем пострадавшим оказана полноценная медицинская помощь.

По его словам, раненых сейчас осматривает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. «Вероника Игоревна [Скворцова] сейчас обходит всех, решает, какая ситуация. Самолеты есть, силы и средства есть — все есть. Ждем медицинского диагноза, и, если будет необходимость, авиатранспорт готов», — сказал Аксенов.

Он добавил, что сейчас готовится к публикации список пострадавших. Тела погибших начали вывозить в морг — раньше этого сделать было нельзя, так как несколько часов в здании колледжа работали взрывотехники.

Вооруженная охрана в учебных заведениях

Глава Крыма добавил, что во всех детсадах и школах Керчи с 18 октября появится вооруженная охрана.

Около каждой школы и детсада будет по два вооруженных сотрудника. Сергей Аксенов глава Крыма