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22:02 (мск), источник: Известия

Аксенов уточнил число тяжело пострадавших при стрельбе в Керчи

Двенадцать из 53 пострадавших остаются в тяжелом состоянии в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
20:27 (мск)Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния
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«Раненых 53, 12 тяжелых. Все меры помощи будут оказаны семьям погибших», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Глава республики добавил, что все раненые получили полноценную медицинскую помощь.

В среду, 17 октября, студент учебного заведения Владислав Росляков устроил взрыв. В результате, по последним данным, пострадали 53 человека.

19 человек погибли, в том числе и сам Росляков. Как сообщалось, после нападения он совершил самоубийство.

Также стало известно, что саперы успешно разминировали оставшиеся бомбы, собранные Росляковым.

Юноша поступил в Керченский политехнический колледж в 2015 году.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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