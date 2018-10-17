Аксенов уточнил число тяжело пострадавших при стрельбе в Керчи

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«Раненых 53, 12 тяжелых. Все меры помощи будут оказаны семьям погибших», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Глава республики добавил, что все раненые получили полноценную медицинскую помощь.

В среду, 17 октября, студент учебного заведения Владислав Росляков устроил взрыв. В результате, по последним данным, пострадали 53 человека.

19 человек погибли, в том числе и сам Росляков. Как сообщалось, после нападения он совершил самоубийство.

Также стало известно, что саперы успешно разминировали оставшиеся бомбы, собранные Росляковым.

Юноша поступил в Керченский политехнический колледж в 2015 году.