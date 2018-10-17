Подсветку еще двух крупных телебашен РФ отключили в знак траура по погибшим в Керчи
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — На телебашне в Мурманске включили подсветку с изображением триколора.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — На телебашне в Мурманске включили подсветку с изображением триколора.
Подсветку еще у двух крупных телевизионных башен — в Саранске и Самаре — отключили в знак траура по погибшим в Керчи, на телебашне в Мурманске включили подсветку с изображением триколора, сообщили ТАСС в среду в
«В Саранске подсветку башни РТРС отключили на три дня по совместному решению с администрацией республики. Также сегодня погасла башня в Самаре. В Мурманске подсветка башни включена в режим статического изображения триколора», — сказал собеседник агентства.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли в общей сложности 19 человек, более 50 госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство».