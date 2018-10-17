Подсветку еще двух крупных телебашен РФ отключили в знак траура по погибшим в Керчи

Подсветку еще у двух крупных телевизионных башен — в Саранске и Самаре — отключили в знак траура по погибшим в Керчи, на телебашне в Мурманске включили подсветку с изображением триколора, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны)».

Ранее в организации сообщили ТАСС, что подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве будет на сутки выключена в знак траура по погибшим в Керчи.

«В Саранске подсветку башни РТРС отключили на три дня по совместному решению с администрацией республики. Также сегодня погасла башня в Самаре. В Мурманске подсветка башни включена в режим статического изображения триколора», — сказал собеседник агентства.