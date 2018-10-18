В сельской школе в Дагестане произошло возгорание
МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/ — Никто не пострадал.
МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/ — Никто не пострадал.
Возгорание здания средней школы произошло в селении Мокок Цунтинского района Дагестана, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в среду в
«В 20:13 мск 17 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что в селении Мокок Цунтинского района произошло возгорание здания средней школы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал представитель
Предыдущий пожар в этом высокогорном селе в августе 2016 года повредил 83 строения — жилые дома и хозяйственные постройки. При этом всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов без учета хозяйственных построек. Сначала загорелось одно частное домовладение,
В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 23 млн рублей оставшемуся без крова 251 жителю села Мокок. Кроме того, в июне этого года правительство Дагестана выделило более 77 млн рублей на выплату компенсаций 107 сельчанам за сгоревшее жилье.