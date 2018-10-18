В сельской школе в Дагестане произошло возгорание

Источник: AP 2018

Возгорание здания средней школы произошло в селении Мокок Цунтинского района Дагестана, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Дагестану.

«В 20:13 мск 17 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что в селении Мокок Цунтинского района произошло возгорание здания средней школы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал представитель пресс-службы ведомства. По его словам, обстоятельства случившегося, а также привлеченные силы и средства уточняются.

«Площадь пожара составила 920 кв метров <…> Причина пожара устанавливается», — добавил представитель МЧС, отметив, что пожарные — восемь человек и две единицы техники — прибыли на место в 20:35.

Предыдущий пожар в этом высокогорном селе в августе 2016 года повредил 83 строения — жилые дома и хозяйственные постройки. При этом всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов без учета хозяйственных построек. Сначала загорелось одно частное домовладение, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома террасного типа. По первоначальным данным республиканского МЧС, тогда без крова остались 480 человек.