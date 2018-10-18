Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии

Источник: Reuters

По его словам, в Хаджина продолжается безуспешное наступление курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США на террористов ИГ*. Он отметил, что «имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране».

Читайте также Российский источник сообщил об ошибочном ударе истребителей США по курдскому отряду

Источник отметил, что, пользуясь безнаказанностью, 13 октября боевики ИГ* напали на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей.

«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ* в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — сообщил источник.

Он подчеркнул, что в результате террористы «устанавливают свои правила игры в Заевфратье».

«Они выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников, удерживаемых СДС (Сирийские демократические силы — ред.) в специальных лагерях, и требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата. А в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников», — отметил источник.