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10:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ступень ракеты не так подняли

Основная версия аварии «Союза» — ошибка при сборке.

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В среду делегация «Роскосмоса» посетила самарский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», куда были доставлены обломки ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей аварию 11 октября. По данным «Ъ», эксперты, расследующие причину ЧП, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур». Сам инцидент уже повлиял на выход космонавтов в космос для изучения другого ЧП, случившегося в рамках проекта МКС: исследование отверстия в корабле «Союз МС-09», приведшего к нарушению его герметичности, было перенесено на начало декабря.

О том, что Дмитрий Рогозин прибудет в РКЦ, «Ъ» сообщал еще 15 октября. В госкорпорации заявили, что перед началом заседания аварийной комиссии (возглавляет заместитель главы Центрального научно-исследовательского института центрального машиностроения Олег Скоробогатов) были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ», доставленные в Самару с места падения. «Дмитрий Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ступеней “Союза-ФГ”. Участники совещания обсудили дальнейший ход работ по расследованию причин аварии. Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу текущей недели», — сообщили в «Роскосмосе». В среду с докладом выступил врио генерального директора «Прогресса» Дмитрий Баранов, он доложил о проверке этапов производства носителей семейства «Союз».

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На борту направлялись к МКС космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана. Чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. В среду исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что в 1986 году (тогда осуществлялся пуск ракеты-носителя «Союз-У») случилась схожая ситуация: произошел удар первой ступени по второй, вследствие чего полет прекратился.

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Впрочем, как стало известно «Ъ», основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с «Союзом-ФГ», убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. «По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — считает один из собеседников “Ъ”, близкий к Минобороны РФ.— Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках». В «Роскосмосе» говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.

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ЧП не только скажется на сроках пусков ракет-носителей типа «Союз», но и повлияет на программу выхода в космос космонавтов, находящихся на МКС. По крайней мере выход в открытый космос для осмотра отверстия в корабле «Союз МС-09», перенесенный с середины ноября из-за аварии ракеты «Союз-ФГ», состоится не раньше декабря. Тогда, по словам господина Крикалева, «прилетит Кононенко (космонавт Олег Кононенко.— “Ъ”) и еще не улетит Прокопьев (космонавт Сергей Прокопьев, находящийся сейчас на МКС.— “Ъ”), в этот момент будем планировать». Он добавил, что следующий пилотируемый полет к МКС запланирован на начало декабря. Следующими в космос полетят, как и планировалось, Олег Кононенко, Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (CSAA). «Интерфакс» сообщал, что сам «Союз МС-09» будет возвращен на землю после 20 декабря. Господин Крикалев убежден, что отверстие не помешает возвращению аппарата.

Напомним, дырка в обшивке пристыкованного корабля «Союз» была обнаружена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Вечером того же дня дырку обработали герметиком, в настоящее время она полностью заделана. Выяснилось, что воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Сначала на земле предположили, что причиной появления дырки стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что это дырка от сверла. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что узнать ответ на вопрос о происхождении дырки в обшивке «Союза» уже не удастся. «Проблема так и останется неразрешенной, у меня очень большие сомнения, что выяснится, что же на самом деле там произошло», — сказал он.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов

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