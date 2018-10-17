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17 октября, источник: Интерфакс

Российский источник сообщил об ошибочном ударе истребителей США по курдскому отряду

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Погибли шесть бойцов, еще 15 — ранены.

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Шесть курдских бойцов погибли, 15 ранены в результате ошибочного удара двух истребителей американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил в среду российский военно-дипломатический источник.

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«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (запрещено в РФ — ИФ) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — сказал он.

По данным источника, в районе сирийского населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) идет безуспешное наступление на террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) курдских формирований при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.

«Отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и СДС привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района. Теперь данный район вновь перешел под контроль игиловцев», — сказал источник.

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