Российский источник сообщил об ошибочном ударе истребителей США по курдскому отряду

Шесть курдских бойцов погибли, 15 ранены в результате ошибочного удара двух истребителей американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил в среду российский военно-дипломатический источник.

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«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (запрещено в РФ — ИФ) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — сказал он.

По данным источника, в районе сирийского населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) идет безуспешное наступление на террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) курдских формирований при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.