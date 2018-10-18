Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме

«Пять человек готовятся к эвакуации и пять человек совсем тяжелые, крайней степени тяжести, пока не стабильны. Три из них в тяжелой коме после нескольких остановок сердца уже. Все тоже после операций, связанных с массивными повреждениями конечностей, внутренних органов», — сказала Скворцова журналистам.