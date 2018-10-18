Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пять человек, пострадавших при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи, находятся в тяжелом состоянии, трое из них в коме, еще пятерых готовят к эвакуации в Москву утром, если их состояние стабилизируется, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
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