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00:36 (мск), источник: РИА Новости

Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пять человек, пострадавших при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи, находятся в тяжелом состоянии, трое из них в коме, еще пятерых готовят к эвакуации в Москву утром, если их состояние стабилизируется, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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«Пять человек готовятся к эвакуации и пять человек совсем тяжелые, крайней степени тяжести, пока не стабильны. Три из них в тяжелой коме после нескольких остановок сердца уже. Все тоже после операций, связанных с массивными повреждениями конечностей, внутренних органов», — сказала Скворцова журналистам.

Она пояснила, что сейчас медики стараются стабилизировать состояние пациентов для того, чтобы к утру «добиться состояния транспортабельности».

«Если удастся это сделать, работает бригада лучших специалистов, тогда мы смогли бы попытаться эвакуировать всех в московские ведущие центры хирургии, травматологии», — добавила Скворцова.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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