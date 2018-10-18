Свинцовая Керчь

Единственным подозреваемым в уголовном деле о массовом убийстве, совершенном в среду в Керчи, является Владислав Росляков, покончивший с собой вскоре после совершения преступления.



Около 12 часов Росляков с двумя рюкзаками и помповым ружьем через плечо появился на проходной своего колледжа. Надо отметить, что это учебное заведение оборудовано стандартной системой безопасности: на входе рамка металлоискателя, кнопка, нажатием которой вызываются сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и пожарные, а по всем этажам установлены камеры видеонаблюдения.



Пожилая женщина, подрабатывавшая сторожем, прежде чем получить заряд дроби, успела нажать на кнопку, однако Владислава Рослякова это не остановило. Перемещаясь от кабинета к кабинету, он, как бывалый боец спецназа, вначале забрасывал в помещение самодельную гранату, а затем, заходя внутрь, расстреливал людей из помпового ружья «Бекас». Гвардейцы, полицейские и спасатели появились у колледжа минут через пять-десять после начала нападения. В этот момент Владислав Росляков забрасывал гранатами учеников и учителей, находившихся в столовой. Говорят, что на этот раз до расстрела дело не дошло. Владислав Росляков поднялся на второй этаж здания, зашел в библиотеку и покончил с собой.



Жертвами трагедии, происшедшей в колледже, стали 19 человек, включая самого убийцу. Еще более 40 человек попали в больницы, причем состояние как минимум десяти из них внушает врачам опасение. Причем смертельными, как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, являлись огнестрельные ранения, причиненные из ружья.



По горячим следам оперативно-следственная группа выяснила, что Владислав Росляков вырос в не самой благополучной семье. Его отец-инвалид не жил с матерью, работавшей в онкобольнице санитаркой.



Женщина считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы», которую Минюст в августе прошлого года внес в список экстремистских организаций. При этом сам молодой человек считался тихоней, учился на тройки-четверки, а в полицию попадал пару раз, выпив пиво с друзьями.



Тем не менее, по данным источников «Ъ», Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связи с экстремистами. Правда, не религиозными, а из запрещенных в России «Правого сектора» Украины и УНА—УНСО. Последняя организация, кстати, уже попадалась на подготовке теракта в учебном заведении в России.



В организации того преступления обвиняется киевлянин Павел Гриб, который, как полагает следствие, по заданию украинских экстремистов с марта по май 2017 года уговаривал ученицу 11-го класса средней школы № 26 микрорайона Адлер города Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство на основе нитроглицерина в огнетушитель. Молодые люди общались по скайпу и в соцсетях. По версии следствия, взрыв должен был прогреметь на выпускном вечере 30 июня 2017 года, дестабилизируя ситуацию в обществе. Преступление, считает следствие, не было совершено только из-за того, что Ершова в самый последний момент отказалась от участия в нем.



Пока, правда, предположения о том, что убийца Росляков мог быть экстремистом, ничем конкретным не подтверждены. «Это мог быть и конфликт с другими учениками или учителями», — сообщил источник «Ъ», близкий к следствию. Он полагает, что нападение готовилось не один месяц. В августе, когда Рослякову исполнилось 18 лет, он едва ли не сразу начал оформлять документы на получение лицензии на охотничье оружие. В сентябре после прохождения врачей она была получена. В местном магазине «Сокол» Росляков за 30 тысяч рублей, происхождение которых пока не установлено, приобрел шестизарядный «Бекас» 12-го калибра и 250 патронов. Часть боеприпасов он тут же израсходовал, тренируясь в керчинском стрелковом клубе. Из других извлек порох, на основе которого, видимо используя рецепты из интернета, сделал с десяток гранат, зарядив их дробью и мелкими шурупами.



Мотивы, которыми руководствовался молодой человек, напавший на учеников и преподавателей, по данным «Ъ», сейчас устанавливает оперативно-следственная группа во главе с заместителем руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации — руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Сергеем Голкиным. Отметим, что именно он курировал расследование таких резонансных преступлений, как пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», теракт в метро Санкт-Петербурга и на борту российского самолета над Синайским полуостровом, дела банды киллеров экс-депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова и другие. При этом новое расследование находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина, а глава ФСБ Александр Бортников отправил в Крым ведущих специалистов по раскрытию терактов.



Зампред комитета Госсовета Крыма по образованию и науке Владислав Ганжара сказал «Ъ», что подобное нападение в учебном учреждении в Крыму происходит впервые. Депутат считает, что следует разобраться: отвечала ли система безопасности керченского колледжа необходимым требованиям. Вместе с тем, по его словам, в Крыму за последние четыре года проведена «огромная работа» по установке систем безопасности и видеонаблюдения в школах. «Подобную трагедию (массовое убийство.— “Ъ”) сложно предугадать и предотвратить», — сказал Владислав Ганжара.



Доцент Крымского федерального университета, бывший член общественного совета при министерстве образования Крыма Виктор Харабуга сказал «Ъ», что если в других субъектах РФ школы и учебные заведения обеспечивались системами безопасности больше десяти лет, то в Крыму этим начали заниматься относительно недавно. «Если речь идет действительно о стрелке-одиночке, который ни с кем не контактировал, а у него какие-то проблемы с головой, то действия таких людей предсказать невозможно», — считает господин Харабуга. Однако, по его мнению, если бы в колледже был квалифицированный вооруженный охранник, то он просто не позволил бы пронести внутрь оружие. Отметим, что в правительстве после инцидента решили ужесточить меры безопасности для учебных заведений.



В начале февраля текущего года тогдашний заместитель министра образования Татьяна Синюгина собирала совещание, на котором обсуждалось создание мобильных структурных подразделений, оказывающих психологическую помощь детям, и вопросы совершенствования системы безопасности образовательных организаций. Тем не менее в марте текущего года, после того как в Курганской области семиклассница в школе открыла стрельбу из пневматического пистолета по другим ученикам, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью «Ъ» заявила, что «положенные меры (профилактики и предотвращения подобных случаев.— “Ъ”) не выполняются». По ее словам, в школах не соблюдается «регламент и требования к охране» и меры по предотвращению подобных случаев: «проведение мониторингов, анкетирование учащихся», а преподаватели и руководство не знают, «что положено предпринять в случае девиантного, деструктивного поведения, как нужно работать с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими ведомствами».



Николай Сергеев; Ксения Миронова, Вадим Никифоров, Симферополь