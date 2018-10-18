Родственники опознали 12 погибших при нападении на колледж в Керчи

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Родственники опознали 12 тел погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом ТАСС сообщил в четверг замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

12 [тел] опознано из 16 [которые в настоящее время находятся в морге]. Все — дети. Дилявер Мельгазиев замглавы городской администрации

Как пояснил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, пока нет точного списка погибших.

Пострадавшие

Мельгазиев также добавил, что педагоги колледжа смогли опознать пять из 10 находящихся в реанимации пострадавших при взрыве в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что эти пострадавшие не были опознаны, так как из-за тяжелого состояния не могли сообщить данные о себе. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сфотографировать находящихся в реанимации и показать педагогам колледжа, чтобы установить личности.

В больнице из десятерых, которые находятся в тяжелом состоянии, преподавателями опознаны пять учащихся. Дилявер Мельгазиев замглавы городской администрации

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, также погибли 18 человек, порядка 50 госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство». В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.