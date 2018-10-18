Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хозяин не дал кошке себя поцеловать. Она отомстила (видео)
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Кира Найтли запрещает дочке диснеевские мультики
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Сергей Светлаков стал многодетным отцом
Джош Бролин устроил беременной жене сказочную фотосессию под водой
Треть людей не станет оказывать первую помощь на улице
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
Одногруппники рассказали об убийце из Керчи - СМИ
Известны подробности о разбившемся в Украине Су-27
На Украине отреагировали на нападение на колледж Крыма
Глава Крыма рассказал о личности напавшего в Керчи
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
02:23 (мск), источник: ТАСС

Родственники опознали 12 погибших при нападении на колледж в Керчи

КЕРЧЬ, 18 октября. /ТАСС/ — Также удалось опознать пять из 10 находящихся в реанимации пострадавших.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Родственники опознали 12 тел погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом ТАСС сообщил в четверг замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

12 [тел] опознано из 16 [которые в настоящее время находятся в морге]. Все — дети.
Дилявер Мельгазиев
замглавы городской администрации

Как пояснил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, пока нет точного списка погибших.

Пострадавшие

Мельгазиев также добавил, что педагоги колледжа смогли опознать пять из 10 находящихся в реанимации пострадавших при взрыве в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что эти пострадавшие не были опознаны, так как из-за тяжелого состояния не могли сообщить данные о себе. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сфотографировать находящихся в реанимации и показать педагогам колледжа, чтобы установить личности.

В больнице из десятерых, которые находятся в тяжелом состоянии, преподавателями опознаны пять учащихся.
Дилявер Мельгазиев
замглавы городской администрации

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, также погибли 18 человек, порядка 50 госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство». В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Место трагедии в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Что известно про учащегося, устроившего стрельбу в колледже
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Родственники опознали 12 погибших при нападении на колледж в Керчи
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Составить списки пострадавших при взрыве в Керчи сложно из-за их состояния
Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
Стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах
Стало известно, как американцы относятся к России
Советский фигурист спустя 28 лет вернулся из США в Россию
Россия задумалась о «Северном потоке-3»
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 304
Маркиза не ангелов Книги про времена СССР 283
Даро Поделки на осенний праздник 247
Василиска Учитель травит ребенка в школе 190
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь