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04:09 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 33 человек

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 33 человек, сообщила газета USA Today со ссылкой на местные власти.

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Источник: AP 2018

Ранее сообщалось о 29 погибших.

Уточняется, что больше всего жертв во Флориде — 23, также шесть человек погибли в Виргинии, трое в Северной Каролине и один в Джорджии. Было повреждено более 15 тысяч домов, а 4,2 тысячи домов оказались разрушены.

Ураган «Майкл» обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Впоследствии ураган ослаб до шторма.

По оценкам аналитиков, которые приводит телеканал Fox News, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.
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