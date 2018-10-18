Пожар в сельской школе в горах Дагестана потушен

Возгорание в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района Дагестана потушено, сообщается на сайте республиканского главка МЧС в четверг.

«По итоговой информации, в 02:05 мск пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован. Пострадавших на месте возгорания нет, причины устанавливаются. Площадь пожара составила 580 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание здания средней школы произошло в среду вечером в селении Мокок.

В 2016 году в сильный пожар в этом высокогорном селе повредил 83 строения — жилые дома и хозяйственные постройки. При этом всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов без учета хозяйственных построек. Сначала загорелось одно частное домовладение, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома террасного типа. По данным республиканского МЧС, тогда без крова остались 480 человек.