Пожар в сельской школе в горах Дагестана потушен
МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/ — Пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/ — Пострадавших нет.
Возгорание в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района Дагестана потушено, сообщается на сайте республиканского главка МЧС в четверг.
Ранее сообщалось, что возгорание здания средней школы произошло в среду вечером в селении Мокок.
В 2016 году в сильный пожар в этом высокогорном селе повредил 83 строения — жилые дома и хозяйственные постройки. При этом всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов без учета хозяйственных построек. Сначала загорелось одно частное домовладение,
В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 23 млн рублей оставшемуся без крова 251 жителю села Мокок. Кроме того, в июне этого года правительство Дагестана выделило более 77 млн рублей на выплату компенсаций 107 сельчанам за сгоревшее жилье.