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03:24 (мск), источник: ТАСС

Пожар в сельской школе в горах Дагестана потушен

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/ — Пострадавших нет.

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Возгорание в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района Дагестана потушено, сообщается на сайте республиканского главка МЧС в четверг.

«По итоговой информации, в 02:05 мск пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован. Пострадавших на месте возгорания нет, причины устанавливаются. Площадь пожара составила 580 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание здания средней школы произошло в среду вечером в селении Мокок.

В 2016 году в сильный пожар в этом высокогорном селе повредил 83 строения — жилые дома и хозяйственные постройки. При этом всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов без учета хозяйственных построек. Сначала загорелось одно частное домовладение, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома террасного типа. По данным республиканского МЧС, тогда без крова остались 480 человек.

В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 23 млн рублей оставшемуся без крова 251 жителю села Мокок. Кроме того, в июне этого года правительство Дагестана выделило более 77 млн рублей на выплату компенсаций 107 сельчанам за сгоревшее жилье.

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