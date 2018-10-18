Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 20

Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших порядка 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.