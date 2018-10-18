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04:22 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 20

КЕРЧЬ, 18 октября. /ТАСС/ — Это связано с обнаружением еще одного тела, отметил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

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Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного.
Дилявер Мельгазиев
замглавы городской администрации

Ранее сообщалось о 19 погибших вместе с устроившим взрыв и стрельбу.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших порядка 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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