Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи

Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.