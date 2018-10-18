Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи
КЕРЧЬ, 18 октября. /ТАСС/ — Все «20 человек опознаны», отметил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
КЕРЧЬ, 18 октября. /ТАСС/ — Все «20 человек опознаны», отметил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал Мельгазиев.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.
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