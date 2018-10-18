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04:42 (мск), источник: ТАСС

Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи

КЕРЧЬ, 18 октября. /ТАСС/ — Все «20 человек опознаны», отметил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал Мельгазиев.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

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Место трагедии в Керчи
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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