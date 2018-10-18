Канада выразила соболезнования в связи с нападением на колледж в Керчи

«Канада выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и пострадавших в ходе массовой стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже и надеется на быстрое восстановление пострадавших», — сообщается в заявлении.
Отмечается, что Канада «решительно осуждает этот трусливый акт насилия против молодых людей».
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. Как сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев, погибли 20 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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