Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Понимаете ли вы кошек?
Водитель решил угодить пенсионеркам: ГИБДД не оценила
Джош Бролин устроил беременной жене сказочную фотосессию под водой
Реакция "Газпрома" на решение Польши 20 лет покупать газ у США
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Двухлетний повар стал звездой соцсетей
Светлана Пермякова не хочет больше становиться мамой
Бузова раскрыла правду о победителе шоу «Замуж за Бузову»
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
"Выстрелил в другого парня": студент из Керчи о своем спасении
Известны подробности о разбившемся в Украине Су-27
На Украине отреагировали на нападение на колледж Крыма
Глава Крыма рассказал о личности напавшего в Керчи
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела - СМИ
Не дотянул до 60: чиновник ПФР умер не пенсионером
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
12Трагедия в колледже в Керчи
06:36 (мск), источник: РИА Новости

Канада выразила соболезнования в связи с нападением на колледж в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Канада выражает соболезнования в связи с нападением в колледже в Керчи, жертвами которого стали 20 человек, сообщается в заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
04:42 (мск)Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Канада выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и пострадавших в ходе массовой стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже и надеется на быстрое восстановление пострадавших», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что Канада «решительно осуждает этот трусливый акт насилия против молодых людей».

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. Как сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев, погибли 20 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Место трагедии в Керчи
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы«Взрыв в колледже в Керчи»
 Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Трагедия в политехническом колледже в Керчи
Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи
Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 20
Родственники опознали 16 тел погибших при нападении на колледж в Керчи
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Возросло число жертв нападения на колледж в Керчи
Стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах
Родственники опознали всех погибших при нападении в Керчи
Стало известно, как американцы относятся к России
Советский фигурист спустя 28 лет вернулся из США в Россию
Россия задумалась о «Северном потоке-3»
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Цены на жилье в Москве выросли из-за слухов о запрете доллара
Дети
Сергей Светлаков стал многодетным отцом Телеведущий целый год скрывал появление на свет сына (фото)
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь