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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликован список погибших в керченском колледже

На сайте правительства Крыма опубликован список погибших при стрельбе и взрывах в керченском техникуме.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
04:42 (мск)Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи
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Там значатся 20 человек. «Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года», — уточняется в сообщении. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних — шесть человек, взрослых — пять человек.

17 октября учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем устроил стрельбу.

По версии следователей, Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям. Затем он поднялся на второй этаж, и, среди прочих, застрелил завуча и одного из педагогов. После этого студент совершил самоубийство. Его тело нашли в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Возбуждено уголовное дело.

Опознаны все пострадавшие в результате трагедии в Керчи
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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