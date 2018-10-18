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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Разведка США заподозрила саудовского принца в причастности к исчезновению журналиста

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает в четверг американская газета The New York Times.

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Источник: Reuters

«Разведывательные службы США получают все больше доказательств того, что к этому (к исчезновению журналиста — ИФ) причастен наследный принц Саудовской Аравии», — говорится в сообщении издания. Тем не менее, пока американская разведка не смогла обнаружить прямых свидетельств того, что в исчезновении Хашкаджи замешан саудовский принц.

Расследование осложняется тем, что принцу подчиняются все органы безопасности страны, отмечает издание.

«Американские разведывательные службы готовятся представить (президенту США — ИФ) Дональду Трампу свой анализ действий наследного принца бен Салмана (в рамках расследования исчезновения журналиста — ИФ)», — пишет The New York Times.

В среду США запросили у турецких властей аудиозапись, которая, как считается, должна свидетельствовать о том, что Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Трамп заявил, что не пытается «прикрыть» Саудовскую Аравию, несмотря на то, что она является союзником США, и хотел бы во всем разобраться.

Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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