Разведка США заподозрила саудовского принца в причастности к исчезновению журналиста

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает в четверг американская газета The New York Times.