Разведка США заподозрила саудовского принца в причастности к исчезновению журналиста

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«Разведывательные службы США получают все больше доказательств того, что к этому (к исчезновению журналиста — ИФ) причастен наследный принц Саудовской Аравии», — говорится в сообщении издания. Тем не менее, пока американская разведка не смогла обнаружить прямых свидетельств того, что в исчезновении Хашкаджи замешан саудовский принц.

Расследование осложняется тем, что принцу подчиняются все органы безопасности страны, отмечает издание.

«Американские разведывательные службы готовятся представить (президенту США — ИФ) Дональду Трампу свой анализ действий наследного принца бен Салмана (в рамках расследования исчезновения журналиста — ИФ)», — пишет The New York Times.

В среду США запросили у турецких властей аудиозапись, которая, как считается, должна свидетельствовать о том, что Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Трамп заявил, что не пытается «прикрыть» Саудовскую Аравию, несмотря на то, что она является союзником США, и хотел бы во всем разобраться.