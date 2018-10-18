В Эр-Рияде в ДТП погиб военный, возможно причастный к исчезновению Хашкаджи
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии Машаль Саад
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии Машаль Саад
По данным издания,
Ранее эта газета получила в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Хашкаджи в здании саудовского консульства. Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.
При этом на записи генконсул просит «сделать это в другом месте», на что другой голос угрожал Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.
Согласно данным телеканала Al Jazeera и газеты The New York Times, в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки. При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения
В то же время агентство Associated Press ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла «неоспоримые доказательства» того, что оппозиционный официальному
Саудовский журналист Хашкаджи, являющийся обозревателем американской газеты The Washingron Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.
Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Хашкаджи.