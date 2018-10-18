В Эр-Рияде в ДТП погиб военный, возможно причастный к исчезновению Хашкаджи

Источник: AP 2018

По данным издания, аль-Бостани прибыл в Стамбул в составе группы из 15 человек и находился в саудовском консульстве, когда туда пришел Хашкаджи. Покинул Турцию он 2 октября.

В то же время источники «Йени шафак» не сообщили никаких деталей ни о ДТП, ни о роли аль-Бостани в возможной расправе над Хашкаджи.

Ранее эта газета получила в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Хашкаджи в здании саудовского консульства. Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.

Отмечается, что на имеющейся у «Йени шафак» аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

При этом на записи генконсул просит «сделать это в другом месте», на что другой голос угрожал Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.

Согласно данным телеканала Al Jazeera и газеты The New York Times, в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки. При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда в зарубежных поездках.

В то же время агентство Associated Press ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла «неоспоримые доказательства» того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.

Саудовский журналист Хашкаджи, являющийся обозревателем американской газеты The Washingron Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.