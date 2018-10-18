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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Испанский суд оправдал фигурантов дела «русской мафии»

МАДРИД, 18 окт — РИА Новости. Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу «русской мафии» («операция Тройка») 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.

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Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Прокуратура требовала приговорить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в принадлежности в преступной группировке и отмывании денег.

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Слушания в Национальном суде Испании по так называемому делу «русской мафии» («операция Тройка»), расследование которого заняло 11 лет, начались в конце февраля этого года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

Прокуратура потребовала приговорить депутата Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.

Резник все обвинения в свой адрес на судебном заседании отрицал и заявлял РИА Новости, что «верит в судебную систему Испании».

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