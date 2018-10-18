Испанский суд оправдал фигурантов дела «русской мафии»

Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Прокуратура требовала приговорить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в принадлежности в преступной группировке и отмывании денег.

Видео Адвокат Резника обжаловал решение о его розыске

Слушания в Национальном суде Испании по так называемому делу «русской мафии» («операция Тройка»), расследование которого заняло 11 лет, начались в конце февраля этого года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

Прокуратура потребовала приговорить депутата Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.