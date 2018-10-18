Источник сообщил об увлечении керченского стрелка химией и страйкболом

«Установлено, что Росляков состоял в страйкбольной команде, хорошо знал химию, предположительно, сам изготовил взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры. Однако по месту его жительства правоохранительные органы не обнаружили запрещенных предметов», — сказал собеседник агентства.

(Стайкбол — командная военно-тактическая игра с использованием пневматического оружия с пластиковыми шариками).

По словам источника, в настоящее время установлено, что перед тем, как совершить преступление, молодой человек «подчистил» информацию в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Все его аккаунты явно были подчищены незадолго до трагедии. Однако люди, которые с ним общались, говорят о том, что он вел себя “тревожно”, но никто на это не реагировал», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов — около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Также источник сообщил, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.

Между тем, издание «Керчь. ФМ» утверждает, что получило видеозапись, на которой видно, как Росляков покупает в магазине патроны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aCujiVCeVvc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявлял журналистам, что, по его мнению, студент не мог в одиночку устроить взрыв и стрельбу. Несмотря на то, что на территории колледжа он действовал один, по мнению Аксенова, с подготовкой ему могли помогать сообщники.