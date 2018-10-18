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15:12 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил об увлечении керченского стрелка химией и страйкболом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Керченский студент Владислав Росляков, накануне устроивший взрыв и стрельбу в колледже, состоял в страйкбольной команде и увлекался химией, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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«Установлено, что Росляков состоял в страйкбольной команде, хорошо знал химию, предположительно, сам изготовил взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры. Однако по месту его жительства правоохранительные органы не обнаружили запрещенных предметов», — сказал собеседник агентства.

(Стайкбол — командная военно-тактическая игра с использованием пневматического оружия с пластиковыми шариками).

По словам источника, в настоящее время установлено, что перед тем, как совершить преступление, молодой человек «подчистил» информацию в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Все его аккаунты явно были подчищены незадолго до трагедии. Однако люди, которые с ним общались, говорят о том, что он вел себя “тревожно”, но никто на это не реагировал», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов — около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Также источник сообщил, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.

Между тем, издание «Керчь. ФМ» утверждает, что получило видеозапись, на которой видно, как Росляков покупает в магазине патроны.

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Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявлял журналистам, что, по его мнению, студент не мог в одиночку устроить взрыв и стрельбу. Несмотря на то, что на территории колледжа он действовал один, по мнению Аксенова, с подготовкой ему могли помогать сообщники.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего совершил суицид. По последним данным, погиб 21 человек, включая самого Рослякова. Ранено больше 40 человек.

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