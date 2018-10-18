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15:46 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Трагедия в Керчи является результатом глобализации, заявил президент РФ Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» в четверг.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — сказал Путин.

Он отметил, что все началось с известных трагических событий в школах США.

Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода.
Владимир Путин
Президент России 

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего совершил суицид. По последним данным, погиб 21 человек, включая самого Рослякова. Ранено больше 40 человек.

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